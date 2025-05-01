Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком
Вашингтон, 1 мая, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — мудрый и хитрый лидер. Такое мнение его американский коллега Дональд Трамп высказал в эфире телеканала News18.
«Путин очень мудрый и хитрый человек… Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста.
В том же интервью Трамп, говоря о специальной военной операции на Украине, заявил, что Путин якобы «хотел всю территорию» и не планировал завершать конфликт.
Это высказывание главы Белого дома противоречит его предыдущим заявлениям о желании российского лидера разрешить украинский кризис. Ранее Трамп указывал, что Россия не нацелена захватить всю Украину.
Президент США не раз публично характеризовал Путина как сильного лидера. Два года назад в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми.
Как передавало ИА Регнум, 29 апреля глава Белого дома признался, что ему проще строить коммуникацию с российским коллегой, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Тогда же Трамп отметил, что у последнего сейчас нет ни карт, ни козырей, однако он продолжает просить все больше военной помощи от Запада, в том числе от США.