Вашингтон, 1 мая, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — мудрый и хитрый лидер. Такое мнение его американский коллега Дональд Трамп высказал в эфире телеканала News18.

Sergey Aksyonov/Global Look Press

«Путин очень мудрый и хитрый человек… Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста.

В том же интервью Трамп, говоря о специальной военной операции на Украине, заявил, что Путин якобы «хотел всю территорию» и не планировал завершать конфликт.

Это высказывание главы Белого дома противоречит его предыдущим заявлениям о желании российского лидера разрешить украинский кризис. Ранее Трамп указывал, что Россия не нацелена захватить всю Украину.

Президент США не раз публично характеризовал Путина как сильного лидера. Два года назад в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля глава Белого дома признался, что ему проще строить коммуникацию с российским коллегой, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Тогда же Трамп отметил, что у последнего сейчас нет ни карт, ни козырей, однако он продолжает просить все больше военной помощи от Запада, в том числе от США.