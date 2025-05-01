Москва, 1 мая, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Российским препаратом для борьбы с метастазами рака «Афотид» заинтересовались крупные фармацевтические компании из США и Швейцарии — Pfizer и Roche. Об этом заявил гендиректор компании-разработчика «Лина М» Александр Галанцев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Еще на уровне разработки технологии работа вызвала интерес у крупных международных компаний, таких как Pfizer и Roche, которые с интересом ждут результатов клинических исследований», — рассказал он в беседе с порталом «Постньюс» 30 апреля.

«Афотид» основан на противоопухолевом антибиотике, который помещен в полимерную капсулу, связанную химически с белком-вектором. Попадая в кровь, капсулы циркулируют по организму и «цепляют» опухолевые клетки, на которые затем высвобождают цитостатик (препарат, препятствующий делению аномальных клеток).​ Благодаря такому методу при химиотерапии значительно снижается токсическое действие на организм больного.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля московский суд подтвердил создание препарата от онкологических заболеваний, не имеющего аналогов. Согласно представленным документам, «Афотид» способен лечить пациента на любой стадии рака. Безопасность препарата также была доказана, его начали применяется для лечения добровольцев.

27 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние пять лет увеличилась на 9%. По его словам, благодаря нацпроекту по борьбе с онкологией удалось обеспечить инфраструктуру современным оборудованием, повысить технологичность работы медучреждений и подтолкнуть научное сообщество РФ к созданию новых методов лечения и лекарственных препаратов.