Москва, 1 мая, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский боится парада 9 мая к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне в Москве, так как проведение этого мероприятия разрушит миф об изоляции России. Об этом 1 мая заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Boris Roessler/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский хочет сорвать парад в Москве, потому что для всего прогрессивного человечества это большой праздник», — рассказал он 30 апреля в беседе с aif.ru.

По словам депутата, киевский режим, считающий национальными героями многих фашистских прихвостней, намерен хоть как-то поломать эту картину, однако, как считает Чепа, эти заявления Зеленского и попытки шантажировать, запугать ни к чему не приведут.

Он подчеркнул, что проведение парада в Москве продемонстрирует, что никакой изоляции России в мире не существует и этот миф давно разрушен.

«Конечно, всем понятно, что никакой изоляции России нет. И сегодня многих политиков бесит, когда начинают звучать голоса, говорящие о правде, истинной причине украинского конфликта и о том, кто является его организатором», — добавил Чепа.

Глава киевского режима 29 апреля заявил, что России якобы стоит переживать по поводу проведения парада. По его утверждению, в данный момент в Москве якобы решают, стоит ли проводить это мероприятие.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский фактически в прямом эфире открыто планирует теракты на территории России. Это говорит о подрыве мирных усилий по разрешению конфликта со стороны киевского режима, уточнила дипломат.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава киевского режима делает множество заявлений, и по большей своей части они неудачны. Представитель Кремля добавил, что парад будет, и россияне будут за ним с гордостью наблюдать.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 30 апреля заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы Зеленский показал свою звериную сущность. Этим он значительно осложнил попытки Запада оправдать себя, добавил эксперт.