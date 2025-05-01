Москва, 1 мая, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Перед майскими праздниками мошенники активизировались в сферах туризма, садоводства, проведения свадеб и выпускных. Об этом 1 мая рассказали эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мошенники создают копии популярных сервисов («Островок», «Яндекс. Путешествия», OneTwoTrip), меняя одну букву в названии. Предлагают «горящие туры» со скидкой 50-70%, уникальные отели «только для своих» и возможность «забронировать без предоплаты» по персональным данным», — рассказали собеседники «РИА Новости».

Они отметили, что сейчас у аферистов появилась новая схема, в которой преступники создают аккаунты агентов по продаже билетов дешевле, чем у авиакомпаний. Злоумышленники пользуются для этого соцсетями и мессенджерами. При обмане жертв мошенники отправляют фальшивый электронный билет (подделывают PNR-код), а в день вылета оказывается, что его нет в системе.

Еще одной распространенной схемой стала «срочная сдача» жилья у моря или глэмпинга. После внесения предоплаты в 30% аферист пропадает.

Кроме того, мошенники в преддверии начала дачного сезона стали обманывать садоводов, предлагая в соцсетях «редкие сорта» семян. После оплаты жертва получает обычные семена или вовсе ничего. Также среди новых схем этого года — фальшивая газификация СНТ. Аферисты заявляют, что товарищество включено в программу газификации, и требуют 15 тыс. предоплаты за установку оборудования.

Обманывают мошенники и тех, кто собирается отметить значимое событие в мае.

«В мае — последние звонки, ЕГЭ и свадебный бум. Мошенники не дремлют. В мессенджерах приходят сообщения: «Ваш ребенок не допущен к ОГЭ из-за отсутствия медсправки. Срочно оплатите пересдачу!». Это ложь. Все вопросы решаются через школу, а не по СМС. Поддельные организаторы мероприятий берут предоплату, но в день праздника не приходят», — добавили эксперты.

Специалисты посоветовали россиянам пользоваться только проверенными сайтами и агрегаторами, а также внимательно смотреть на написание их названий. К тому же не стоит переводить деньги без составления договора, уточнили эксперты.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно звонить детям, выдавая себя за сотрудников школ, директора или классного руководителя. Аферисты используют такие схемы обмана для выманивания денег и личных данных.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

1 апреля российский лидер подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.