Москва, 1 мая, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Российские виноделы за последние годы значительно повысили качество своих вин, которые теперь могут конкурировать с испанскими и итальянскими. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев, слова которого приводит Ura.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что в РФ ассортимент хорошего вина в ближайшем будущем будет расширяться ускоренными темпами.

«В России качество вин выросло на два порядка, и сейчас наши вина абсолютно конкурентоспособны на сравнительных дегустациях. Даже в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Тем более стоимостью до 5 тыс. Есть не просто хорошие, а дефицитные вина, за которыми ценители ведут охоту», — подчеркнул Ставцев.

По словам эксперта, большой скачок в качестве российских вин произошел в последние 10–15 лет. У стран Европы на это ушли десятилетия, добавил собеседник издания.

В Италии и Австрии, уточнил специалист, еще полвека назад не все вина можно было пить без риска для здоровья. Даже тогда фиксировались случаи отравления и летальные исходы.

«Сейчас Австрия, например, является эталоном качественного вина. Россия встала на этот же путь и проходит его гораздо быстрее других винодельческих стран», — заключил Ставцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева сообщила, что российские виноделы создали достойную замену игристым винам, которые ранее импортировались в РФ из ныне недружественных стран. Тогда же она отмечала, что при создании вин огромную роль играет качество винограда и мастерство винодела.

В сентябре прошлого года Россия попала в топ-30 стран с самыми доступными ценами на вино в мире.