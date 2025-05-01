Симферополь, 1 мая, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края возникла очередь более чем из 2,6 тыс. автомобилей. Об этом 1 мая сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средств. Ожидание около четырех часов», — говорится в сообщении.

Эти данные приведены на 10:00 мск. Кроме того, очередь возникла и со стороны Крыма. В ней стоят 450 автомобилей, ожидание на проезд по мосту для них составляет почти два часа.

Ночью 24 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Всех, кто находился на тот момент в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто на 40 минут вечером 21 апреля.