Москва, 1 мая, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сможет юридически защитить себя, если Армения нарушит договор. Об этом 1 мая заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

По его словам принятый республикой закон о начале процесса вступления в Евросоюз носит декларативный характер и сейчас не предполагает конкретных действий, ставящих под вопрос членство Еревана в союзе. Однако будущее возможное сближение неизбежно вступит в противоречие с обязательствами Армении в рамках ЕАЭС.

«В случае, если Ереван все же предпримет шаги, противоречащие праву ЕАЭС… по сути, нарушит договор о ЕАЭС, у нас есть необходимые международно-правовые механизмы для защиты интересов остальных государств — членов объединения», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом Агасандян подчеркнул, что Москва надеется, что Ереван не пойдет на такой шаг.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Ранее утверждалось, что это решение было принято с целью развить демократические институты, повысить общественное благосостояние и укрепить безопасность. При этом сам Евросоюз пока не направлял республике приглашение для членства.

Также 21 января спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что страна не собирается выходить из ЕАЭС, так как союз дает определенные экономические выгоды. Он предположил, что параллельное сотрудничество Армении с двумя таможенными союзами сразу «не может быть проблемой».

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у ЕС и ЕАЭС разные зоны свободного перемещения товаров и услуг, а также людей и капитала. Он добавил, что для Еревану выгодно быть членом ЕАЭС, но совмещать это со вхождением в ЕС вряд ли получится.