Красноярск, 1 мая, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Федерации бокса Красноярского края Андрей Грабовский взыскал 200 тыс. рублей моральной компенсации за покушение с экс-депутата заксобрания Красноярского края, экс-председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова, осужденного на 20 лет. Об этом 1 мая сообщили в прокуратуре региона.

Владимир Николаев/РИА Новости Анатолий Быков

«Грабовский действительно взыскал с Быкова 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за покушение на его убийство, за которое Быков осужден в 2023 году», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Собеседник уточнил, что прокуратура принимала участие в гражданском деле для дачи заключения. Гражданский иск рассматривал Октябрьский районный суд в Красноярске.

Первоначально Грабовский требовал от Быкова компенсацию в размере 30 млн рублей.

В мае 2023 года Быкова признали виновным в том, что он подстрекал своего знакомого Александра Живицу убить Грабовского. Покушение произошло в 2004 году. Сам Грабовский в январе 2020 года был осужден на 13 лет колонии строгого режима за организацию заказного убийства экс-заместителя руководителя межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова в 2004 году.

Экс-глава КрАЗа в декабре 2023 года был осужден по делу об убийстве криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году группой лиц к 12 годам тюрьмы. В совокупности экс-бизнесмен, ранее уже дважды осужденный за организацию убийств, получил 20 лет заключения в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Центральный районный суд Красноярска приговорил Быкова к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству и этим увеличил для него совокупный срок лишения свободы до 17 лет. В 2021 году экс-главу КрАЗа признали виновным по делу об организации двойного убийства в 1994 году и осудили на 13 лет заключения.