Москва, 1 мая, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Россия практически не ведет торговлю с США, и потому на нее не распространяются ранее введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины. Об этом 1 мая заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press

По словам Медведева, от этого решения Трампа страдают соседние с США страны, а также Великобритания и Евросоюз, и всё это происходит в том числе на фоне недавнего масштабного отключения электроэнергии в южных европейских странах.

«Мы с Америкой почти не торгуем, и на нас новые зверские тарифы не распространяются. В них нет смысла, когда есть незаконные «ограничительные меры», которых уже 30 тыс. штук!» — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая Медведев назвал промашкой Трампа введение США пошлин против Китая. Он уточнил, что у КНР огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому китайская экономика выдержит любое давление.

Американский лидер 2 апреля назвал страны, с которых Вашингтон собирается взимать взаимные тарифы. Самые высокие из них США ввели на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что экономический блок правительства России внимательно следит за последствиями пошлин Трампа, делая всё для минимизации их эффекта для страны.