Пекин, 1 мая, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Государственное информационное бюро Китая обнародовало «Белую книгу», в которой изложена позиция КНР о начале распространения коронавирусной инфекции. В документе утверждается, что пандемия COVID-19 началась с США, пишет Daily Mail.

Isai Hernandez/Global Look Press

В книге приведены данные американских центров по контролю заболеваний и национальных институтов здравоохранения, подтверждающие, что первые случаи заражения инфекцией диагностировали в стране еще до того, как произошла вспышка в китайском Ухане в конце 2019 года.

«Существенные доказательства свидетельствуют о том, что COVID-19 мог появиться в Соединенных Штатах раньше, чем было заявлено официально, и раньше, чем произошла вспышка в Китае», — приводит газета выдержку из книги.

Особое внимание в документе уделено американскому штату Флорида. Там первый случай заражения официально подтвердили 1 марта 2020 года, однако из открытых источников следует, что коронавирус в штате начал распространяться уже в январе. При этом большинство заболевших не покидали пределы страны.

В книге говорится, что позже американская сторона удалила эту информацию, а сотрудники, отвечавшие за обработку этих данных, были уволены.

Также газета напоминает, что в последнем докладе правительство КНР призвало США не «притворяться глухими и слепыми», а отреагировать на законные опасения международного сообщества и провести тщательное расследование о начале эпидемии COVID-19 в американских штатах.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля на сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» COVID-19. Там сказано, что пандемия началась после утечки из уханьской лаборатории.

Согласно данным на январь 2025 года, официально коронавирусную инфекцию с конца 2019 года подтвердили более 777 млн раз. Погибли после заражения COVID-19 не менее 7 млн человек по всему миру.