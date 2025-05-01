Москва, 1 мая, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допустил промашку решением о введении пошлин против Китая, экономика которого выдержит любой прессинг. Об этом 1 мая заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

«У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, безусловно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведе отметил, что Россия почти не ведет торговлю с США, из-за чего на нее новые американские пошлины не распространяются, так как это было бы бессмысленно из-за ранее уже введенных Западом почти 30 тыс. антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава Белого дома назвал страны, с которых США хотят взимать взаимные тарифы. Самые высокие из них Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Пекин в ответ сообщил о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары— до 125%.

Параллельно в США заявляли о возможности проведения переговоров с китайской стороной по этому вопросу. Так, 23 апреля Трамп отметил, что пошлины на китайские товары не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

Американская газета Wall Street Journ 28 апреля написала, что введенные Трампом тарифы стали «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина. По словам автора публикации, такое решение американской стороны дало Китаю возможность привлечь к себе многие страны, так как на этом фоне он выступил в качестве более надежного гигантского рынка.