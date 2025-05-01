Москва, 1 мая, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Кадры задержания выходца из Центральной Азии, который в прошлом году устроил в Липецке межнациональный конфликт, опубликовала 1 мая Федеральная служба безопасности.

Кадр из видео

На видео засняли момент задержания, когда силовики схватили убегавшего от них мужчину и надели на него наручники. Затем следуют кадры из отделения МВД, куда его доставили на машине.

«В отношении Вас решением начальника УМВД России по Липецкой области принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации. В связи с чем паспорт Ваш признан недействительным и подлежит изъятию», — обратилась сотрудница МВД к задержанному.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962448" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уроженца Центральной Азии лишили российского гражданства за конфликт в Липецке

Лишенный российского гражданства мужчина извинился за свой поступок. Его препроводили в аэропорт для депортации из России.

Как сообщало ИА Регнум, уроженец Средней Азии в марте прошлого года получил российское гражданство. В сентябре в Липецке он устроил конфликт, негативно высказываясь в адрес россиян. Его задержали и доставили в отделение МВД. ФСБ 1 мая сообщила, что он лишен гражданства России и выдворен за пределы страны.