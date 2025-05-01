Санкт-Петербург, 1 мая, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Ребенок, играющий в детской студии Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица», оказался в реанимации с передозировкой после употребления таблеток для похудения «Молекула». Об этом 1 мая сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

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По данным собеседника издания, мальчика госпитализировали с острым отравлением психотропным веществом. В тяжелом состоянии ребенка положили в реанимацию.

Известно, что в препарате, который принимал юный актер, содержится наркотическое вещество амфетаминового ряда. У этих таблеток есть целый ряд серьезных побочных эффектов — аритмия, тахикардия, бессонница и панические атаки.

Ранее ИА Регнум писало о том, что в соцсети TikTok начали распространять информацию о препарате «Молекула». Маркетплейсы рекламируют его как совершенно безопасную биодобавку, помогающую сжигать жир, улучшать обмен веществ, выводить токсины. При этом в отзывах покупатели пишут о неприятных побочных эффектах. В соцсетях также стали появляться видео, где рассказывают о негативных последствиях приема препарата.

Специалисты полагают, что дело в сибутрамине — препарате, производном амфетамина, который усиливает чувство насыщения и подавляет аппетит. Нутрициолог и автор статей по питанию и здоровью Юлия Шарапова отметила, что он может усилить тахикардию и негативно повлиять на здоровье, поэтому его нельзя употреблять лицам до 18 лет и старше 60 лет.