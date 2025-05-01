Липецк, 1 мая, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Уроженца Центральной Азии лишили гражданства России за спровоцированный им конфессиональный конфликт в Липецке. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе ФСБ.

Стрингер/ТАСС

В ведомстве сообщили, что мужчина получил российское гражданство в марте прошлого года. Через полгода он спровоцировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка.

«В результате «словесной перепалки» высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан России, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — сообщили в ФСБ.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Нарушителю назначили административный арест сроком на семь суток.

«Иностранец депортирован в страну исхода. Решением УВМ УМВД России по Липецкой области ему закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет», — резюмировали в ведомстве.