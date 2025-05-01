Белгород, 1 мая, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили в течение 20 минут два дрона украинской армии в Белгородской области. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

«С 7:40 до 8:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 мая российские средства ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России. Два БПЛА уничтожены над Белгородской областью, столько же — над Владимирской, Воронежской и Курской областями.