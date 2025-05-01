Москва, 1 мая, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп доломал киевский режим в вопросе расплаты за американскую военную помощь украинскими полезными ископаемыми. Об этом 1 мая заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что на этом фоне направляемый Республиканской партией сенат США готовится ввести против РФ новые «сокрушительные» санкции, и предложил подождать ответа администрации Трампа на это.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая минфин США сообщил о подписании соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом. Уточнялось, что в рамках этой сделки также будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Позднее депутат Верховной рады Ярослав Железняк признал, что подписанный вариант этого соглашения хуже, чем предлагавшийся для подписания главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе его скандальной встречи с президентом США в Белом доме в конце февраля.

В конце марта Медведев отмечал, что Зеленский попал в сложную ситуацию из-за сделки с США по полезным ископаемым Украины. Если глава киевского режима подпишет это кабальное соглашение, то его повесят украинцы, а в случае отказа от него США уничтожат киевский режим, уточнил зампред Совбеза РФ.