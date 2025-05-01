Москва, 1 мая, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложила индексировать зарплаты на уровень инфляции каждый квартал. Законопроект направлен на заключение в правительство страны.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Законопроект предлагает установить, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также другие работодатели ежеквартально производят индексацию заработной платы на уровень инфляции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Миронов уточнил, что сейчас в Трудовом кодексе есть норма об индексации зарплаты в связи с ростом цен, но она носит рекомендательный характер.

«В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причем ее размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат», — пояснил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Он предложил закрепить в Трудовом кодексе положение об обязательной индексации зарплат не только для бюджетных организаций, но и для других компаний. По мнению Миронова, такая мера поможет повысить доходы россиян, поддержать покупательский спрос и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.

В начале апреля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал увеличение средней зарплаты россиян к декабрю 2025 года на 57% по сравнению с январскими значениями. Балынин также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. При этом, по прогнозу эксперта, к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян постоянно растут, в том числе и в новых регионах, где идут боевые действия. Он подчеркнул, что за последние год-два зарплаты в реальном исчислении выросли более чем на 15%.