Киев, 1 мая, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила передачу киевскому режиму вооружений на сумму $50 млн. Об этом 1 мая сообщило украинское издание Kyiv Post.

Senior Airman Stephani Barge/Global Look Press

«Администрация Трампа одобрила свой первый экспорт оружия для Украины на сумму $50 млн путем прямых коммерческих продаж», — говорится в публикации.

Утверждается, что этим решением Вашингтон «частично отменяет» паузу в передаче военной помощи Киеву. При этом какое именно оружие американская сторона передает Украине, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент 27 апреля заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Ватикане просил у него оружие для украинских войск. При этом он отметил, что Зеленский уже больше трех лет высказывает такого рода просьбы.

Позднее, 1 мая, минфин США заявил о подписании Вашингтоном и Киевом соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Уточнялось, что в рамках этой сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в телефонном разговоре с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Глава государства уточнил, что это также необходимо, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Ранее российский лидер указывал на то, что никакие иностранные поставки оружия Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте. В Кремле также отмечали, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы государств, которые идут на это.