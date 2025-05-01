Москва, 1 мая, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Сроки подготовки Советом коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решений по кризисным ситуациям сокращены до одних суток. Об этом 1 мая рассказал глава первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Ертай Сарбасов/РИА Новости

«Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ», — заявил он в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, работа по обеспечению утверждения подобных решений ведется совместно с национальными парламентами стран — участниц организации в оперативном порядке.

На фоне сложной обстановки на пространстве бывшего СССР ОДКБ усиливает механизмы быстрого реагирования и укрепляет сотрудничество между своими государствами-членами в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона твердо привержена укреплению ОДКБ. Глава государства добавил, что сотрудничество в организации выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки.

Российский лидер также отметил, что странам ОДКБ нужно вести совместную работу по вопросам стандартизации вооружений. Кроме того, для них важно заниматься обеспечением технологического лидерства стран — участниц организации в оборонной сфере в современной непростой международной обстановке, уточнил президент РФ.