Москва, 1 мая, 2025, 09:19 — ИА Регнум. С 1 мая в России начнет действовать ряд новых законов и правил, которые затронут жизни миллионов граждан страны. В частности, будет увеличен размер выплат для некоторых категорий россиян и существенно возрастут штрафы за утечку персональных данных.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С мая все пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, будут получать двойную фиксированную выплату, размер которой сейчас составляет 8908 рублей. Это повышение затронет только получателей страховой пенсии и будет проведено в беззаявительном порядке.

Помимо того, из-за майских праздников детские пособия выплачены досрочно — до 30 апреля. А 15 мая истечет срок, за который правительству президентом РФ было поручено скорректировать правила назначения такой поддержки. Для этого нужно было определить максимально допустимое превышение дохода семьи, при котором та будет получать средства, сократить период учета доходов и разработать новый механизм расчета среднего дохода на каждого члена семьи без учета НДФЛ.

С 30 мая в стране вступит в силу закон, регулирующий вопросы утечки персональных данных и вводящий уголовную ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан, максимальным наказанием за это станет лишение свободы до 10 лет.

Юрлица могут быть оштрафованы за такое правонарушение на сумму до 15 млн рублей при утечке специальных категорий сведений, а в случае с биометрическими данными — на сумму от 15 до 20 млн рублей. Повторное нарушение грозит наложением штрафа от 25 до 500 млн рублей.

Также со 2 мая в стране начинает действовать закон, который расширит основания для признания иноагентом. В число таковых будут включены лица, содействующие исполнению решений международных организаций, где не состоит Россия, если таковые направлены против безопасности государства. Также иноагентами будут признавать лиц, которые вовлекают россиян в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против РФ.

С этого же момента в стране будет введена уголовная ответственность за несообщение правоохранителям о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, связанных с диверсиями, у сотрудников ведомственной охраны и транспортной безопасности появится право стрелять для защиты объектов от беспилотников, а участники боев за Курскую область получат статус ветеранов боевых действий.