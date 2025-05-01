Москва, 1 мая, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Российскому скрипачу и дирижеру, народному артисту СССР, президенту Московского Международного дома музыки Владимиру Спивакову присвоено звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ 1 мая подписал президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владимир Спиваков

В документе отмечается, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Спиваков родился в 1944 году. В 1963 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Позже окончил аспирантуру в Московской консерватории по классу скрипки.

Дирижерскому мастерству обучался у профессора Нижегородской консерватории им. М. Глинки Израиля Гусмана в России, а также у дирижеров Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США.

В 1999–2003 годах возглавлял Российский национальный оркестр. Сейчас Спиваков руководит Национальным филармоническим оркестром России.