Москва, 1 мая, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Компания MSM Group, являющаяся организатором концерта группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле», отказывает в компенсации пострадавшему, который заявил о причинении вреда здоровью. Об этом 1 мая сообщила представитель истца.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Исходя из позиции ответчиков, они не выражают готовности к выплате компенсации моему доверителю», — пояснила представитель в беседе с ТАСС.

Согласно материалам дела, истец заявил, что во время теракта он отравился угарным газом и получил сильный психологический стресс. Его не признали официально потерпевшим в рамках уголовного дела, но при этом он предоставил в суд медицинские документы, которые подтверждают вызов скорой помощи после теракта.

Компанию «Крокус интернэшнл» привлекли к делу в качестве третьего лица. Следующее заседание суда пройдет в мае. На нем допросят истца и рассмотрят документы об обеспечении безопасности концертного зала.

Представители MSM Group и «Крокус интернэшнл» отказались комментировать ситуацию.

В начале апреля суд потребовал от компании MSM Group предоставить паспорт антитеррористической защищенности концертного зала «Крокус Сити Холл» в рамках рассмотрения иска пострадавшего при теракте. Адвокат истца заявил, что безопасность мероприятия была недостаточной.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что сотрудники охранной службы концертного зала «Крокус Сити Холл» в момент нападения террористов были без оружия, потому что не имели права на его ношение.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 146 человек, шестеро из них — дети.

СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Сейчас под стражей находятся уже 19 фигурантов.

В Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля поступил коллективный иск к компании «Ингосстрах» от родных погибших и потерпевших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».