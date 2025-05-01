Рыльск, Курская область, 1 мая, 2025, 09:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских вооруженных формирований на жилые дома в городе Рыльске Курской области.

Кадр из видео

Атаку украинские формирования осуществили 29 апреля, применив дроны самолетного типа. Удар был нанесен по объектам гражданской инфраструктуры.

«В результате совершённого преступления три мирных жителя получили ранения. Кроме того, повреждены несколько жилых домов и здание детского сада», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962436" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> По факту атаки ВСУ на жилые дома Рыльска возбудили уголовное дело

Военные следователи обнаружили на месте удара фрагменты летательных аппаратов и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства. ВСУ хотели с их помощью нанести максимальный урон мирным жителям. Эксперты проведут взрывотехническую судебную экспертизу.

Жительница Рыльска рассказала, что слышала звук беспилотника во время атаки.

«Мы открыли окно в зале, стали смотреть — там пожар был. Услышала звук беспилотника. Мы сразу окна закрыли и в коридор спрятались», — рассказала она.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как сообщало ИА Регнум, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 30 апреля заявил, что 288 мирных жителей погибли с начала вторжения ВСУ в приграничные районы региона. Ущерб здоровью нанесен 791 человеку.

По решению суда, пятеро украинских военных 29 апреля получили сроки от 15 до 16 лет за вторжение в Курскую область. Они признаны виновными в совершении терактов в отношении мирных жителей Суджанского района.