Киев, 1 мая, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Подписанный Киевом и Вашингтоном вариант соглашения об украинских недрах хуже, чем предлагавшийся для подписания главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе его скандальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля. Об этом 1 мая заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не [трагедия,] как была вторая версия от 23 марта, но прямо и победы здесь большой не вижу», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат Рады напомнил, что глава киевского режима обещал включить в такую сделку американские гарантии безопасности от США для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются, зато предполагается предоставление военной помощи от Вашингтона в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая минфин США заявил о подписании Вашингтоном и Киевом соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Уточнялось, что в рамках этой сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

Позднее в этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что этот документ гарантирует Киеву полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами страны. По его словам, сделка также не препятствует стремлению Украины вступить в Евросоюз.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее указывал на то, что глава киевского режима попал в сложную ситуацию со сделкой с США. Если он подпишет кабальное соглашение с США, то его повесят украинцы, а в случае отказа от сделки Вашингтон уничтожит киевский режим, пояснял политик.