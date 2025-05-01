Вашингтон, 1 мая, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Американский режиссер Мартин Скорсезе закончил работу над документальной картиной Aldeas — A New Story, в которой принял участие покойный папа римский Франциск. Об этом 30 апреля сообщило издание The Guardian, ссылаясь на заявление компании режиссера Sikelia Productions.

CNP/AdMedia/Global Look Press

В материале уточняется, что в фильме будут показаны беседы папы Франциска и Скорсезе, в том числе последнее интервью понтифика, которое было снято на камеру.

Картина посвящена работе международной организации Scholas Occurrentes, которую основал папа Франциск в 2013 году, чтобы продвигать межкультурный диалог среди молодежи.

Среди прочего организация занимается проектом Aldeas, в рамках которого подростки из Индонезии, Гамбии и Италии создают короткометражные фильмы.

«Для папы римского Франциска было важно, чтобы люди по всему миру уважительно обменивались идеями, сохраняя при этом свою культурную самобытность, и кино — лучший способ для этого», — передало слова Скорсезе издание.

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого понтифик впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс. Похороны папы Франциска прошли 26 апреля. На них собрались около 200 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о нем самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.