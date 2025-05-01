Москва, 1 мая, 2025, 08:45 — ИА Регнум. В Хамовнический суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о признании незаконной сделки о покупке и продаже квартиры советской и российской певицы, народной артистки России Ларисы Долиной. Это 1 мая следует из материалов суда.

Согласно этим данным, которые привело «РИА Новости», суд зарегистрировал апелляционную жалобу ответчика Полины Лурье на решение признать недействительной сделку по продаже квартиры певицы.

В конце марта Хамовнический суд вернул Долиной квартиру, которую она продала через мошенников. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за певицей, которая этим добилась признания недействительной сделки по приобретению недвижимости, заключенной с добросовестным покупателем. Последний также стал жертвой преступников, которые обманули его примерно на 112 млн рублей.

При этом суд не стал удовлетворить встречные требования Лурье о выселении певицы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Долина рассказала, что мошенники убедили ее продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести денежные средства на их счета. Квартиру купила дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1.

По уголовному делу проходят Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Артур Каменецкий. Лурье заявила ИА Регнумм, что никогда не видела мужчин, задержанных за участие в мошеннической схеме. По ее словам, Леонтьев и Каменецкий ни разу не присутствовали во время сделок.

По версии следователей, Каменецкий и Леонтьев покупали средства связи и сим-карты для общения мошенников, а также оформляли банковские карты, на которые приходили похищенные у Ларисы Долиной деньги. Затем эти средства обналичивались, и из них подозреваемые забирали свою долю. Соучастники мошенничества осуществляли свою преступную деятельность скрытно и никогда не попадались на глаза Долиной и Лурье.

В январе Йошкар-Олинский суд обязал фигурантов дела об афере с квартирой Долиной вернуть ей 69 млн рублей. Певица отдала мошенникам в общей сложности около 200 млн рублей, часть из которых, по версии следствия, была направлена на финансирование украинских боевиков.

Позднее, 24 марта, Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца срок ареста фигурантов дела. Адвокаты Цырульниковой и Основы просили изменить меру пресечения их подзащитным, однако в удовлетворении ходатайств было отказано.