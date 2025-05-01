Москва, 1 мая, 2025, 08:36 — ИА Регнум. В Москве на станции «Чистые пруды» пассажирка родила ребенка. Об этом 30 апреля сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Процесс родов начался прямо в метро, всё развивалось стремительно, и роженица вошла во второй период родов. Одна из пассажирок оказалась ординатором, которая планирует стать акушером-гинекологом. Девушка сразу начала помогать женщине и принимать роды.

В это время очевидцы вызвали скорую, которая приехала на место через несколько минут. Фельдшеры осмотрели мать и родившегося ребенка, оказали им необходимую помощь и оперативно госпитализировали их в роддом городской больницы № 29 имени Н. Э. Баумана.

У женщины родился мальчик весом 3400 г, он и его мать чувствуют себя хорошо.

В январе 2023 года женщина родила во время полета из Москвы в Таджикистан на самолете «Уральских авиалиний». Медицинский персонал оценил ситуацию и согласовал порядок действий. Они сообщили командиру корабля, что экстренная посадка не потребуется. Через час на борту самолета появилась на свет девочка ростом 46 см и весом 2600 г. По прилете мать с ребенком ожидала скорая помощь.