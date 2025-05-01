Вашингтон, 1 мая, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что 72 законодателя поддержали его проект о новых «сокрушительных» антироссийских санкциях, и это позволит вынести этот документ на рассмотрение палатой представителей. Об этом 1 мая сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум

Уточняется, что также речь идет о возможности введения США пошлин в размере 500% на импорт из стран, покупающих нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты из России.

По утверждению Грэма, эти меры якобы станут «сокрушительными» для экономики РФ, и если в течение ближайшего времени не удастся достичь мирного соглашения по Украине, сенат США «примет решительные меры, чтобы нанести сильный удар по России».

«Цель — помочь президенту», — заявил сенатор, отметив, что президент США Дональд Трамп может достичь соглашения между Россией и Украиной о прекращении военных действий.

Грэм добавил, что президент РФ Владимир Путин «совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть» с главой Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля заявил, что Вашингтон не расширяет санкции против РФ, чтобы не вредить процессу мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, такое решение приведет еще к двум годам вооруженного конфликта.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 28 апреля рассказал, что западные страны ввели около 30 тыс. антироссийских санкций, однако экономика России смогла не только выстоять, но и продемонстрировать рост. Он добавил, что ВВП страны растет и по темпам серьезно обгоняет показатели развитых стран.

Ранее, 18 марта, Путин рассказал, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, добавил глава государства.