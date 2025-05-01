Два человека погибли при пожаре в цехе по производству синтепона в Ташкенте
Ташкент, 1 мая, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще пять пострадали при пожаре в промзоне в Ташкенте. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.
Пожар вспыхнул рано утром 1 мая в цехе по производству синтепона, расположенном в Яккасарайской малой промышленной зоне на улице Кошбеги Яккасарайского района Ташкента.
Через час возгорание ликвидировали.
«После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять мирных жителей также были доставлены в больницу с травмами», — сообщили в ведомстве.
Кровля, потолок и продукция цеха на площади около 700 кв. м получили повреждение.
Пожар, предположительно, произошел из-за сбоя технологического процесса на производстве. В тушении задействовано 11 основных и шесть специальных видов пожарной техники.
Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля пожар вспыхнул в Новочебоксарске в ангаре, используемом для производства жидкой резины. Площадь пожара составила 350 кв. м. О пострадавших не сообщалось.