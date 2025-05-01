Ташкент, 1 мая, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще пять пострадали при пожаре в промзоне в Ташкенте. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Кадр из видео

Пожар вспыхнул рано утром 1 мая в цехе по производству синтепона, расположенном в Яккасарайской малой промышленной зоне на улице Кошбеги Яккасарайского района Ташкента.

Через час возгорание ликвидировали.

«После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять мирных жителей также были доставлены в больницу с травмами», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962430" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два человека погибли при пожаре в цехе по производству синтепона в Ташкенте

Кровля, потолок и продукция цеха на площади около 700 кв. м получили повреждение.

Пожар, предположительно, произошел из-за сбоя технологического процесса на производстве. В тушении задействовано 11 основных и шесть специальных видов пожарной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля пожар вспыхнул в Новочебоксарске в ангаре, используемом для производства жидкой резины. Площадь пожара составила 350 кв. м. О пострадавших не сообщалось.