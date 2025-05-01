Москва, 1 мая, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский с 2020 года подал в российские суды почти 2 тыс. исков, чтобы защитить свои права на придуманный им мультфильм «Синий трактор» и всех его персонажей. Об этом стало известно из судебных документов.

Кадр из видео

Днепровскому принадлежат права на произведения изобразительного искусства и товарные знаки, изображающие героев мультфильма. Иски он направлял к продавцам и производителям игрушек и других товаров, которые копируют персонажей «Синего трактора» и их изображения.

Первый иск в 2020 году продюсер выиграл в Пензенской области. Тогда с индивидуального предпринимателя, продававшего игрушки, взыскали 15 тыс. рублей компенсации за нарушение авторских прав на трех персонажей и еще 5 тыс. рублей за нарушение прав на рисунок «Синий трактор».

Только в 2025 году Днепровский подал к нарушителям авторских прав свыше 60 исков.

В январе этого года художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск к Банку России о нарушении авторских прав. По ее мнению, Центробанк нарушил авторские права, когда использовал изображение персонажа мультфильма при изготовлении монет без разрешения автора.

При этом позже в пресс-службе «Союзмультфильма» заявили, что студия обладает исключительным правом на мультфильм, поэтому по договору может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.

В октябре 2022 года «Союзмультфильм» отсудил у московского бара 8 млн рублей за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в своей символике. За время разбирательств заведение сменило название «Тебурасика» и убрало персонажей из оформления.