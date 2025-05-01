София, 1 мая, 2025, 08:15 — ИА Регнум. В ходе государственной приемки в Болгарии первого поставленного республике от США истребителя F-16 были выявлены технические неполадки. Об этом 1 мая сообщил командующий болгарских Военно-воздушных сил генерал-майор Николай Русев.

Gianluca Vannicell/Global Look Press

По словам Русева, в работе одной из систем истребителя после приземления были выявлены отклонения, однако пока непонятно, появились ли они после полета, в ходе которого самолет перегоняли в Болгарию.

Вместе с тем командующий ВВС Болгарии отметил, что это не означает, что поставленный республике F-16 сломался. Он уточнил, что американский истребитель пока не принят на вооружение болгарской армии, потому что это достаточно долгая процедура, которая предусматривает техническую и летную приемку.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля украинские Воздушные силы признали гибель пилота Павла Иванова в ходе выполнения боевого задания на истребителе F-16. Уточнялось, что межведомственная комиссия проведет расследование этого инцидента.

Позднее, 13 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский истребитель F-16. Также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 207 дронов самолетного типа.