Москва, 1 мая, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Силовики провели рейды по ночным клубам Москвы в ночь с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщают «Известия».

Vadim Akhmetov/Global Look Press

Предполагается, что рейды проводились в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пришли в клуб Bizarre, расположенный в районе метро Автозаводская.

Отмечается, что рейды проводились и в других заведениях подобного рода, расположенных в центре Москвы. Другие подробности рейдов уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре в Санкт-Петербурге в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), силовики задержали почти два десятка посетителей.

В московском клубе Bizarre, а также в заведениях Sisters и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря прошли рейды. Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ.

В ночном клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года прошла скандально известная «голая вечеринка». Мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева. Гости пришли в откровенных нарядах, а рэпер Vacio (Николай Васильев) надел на себя только носок.