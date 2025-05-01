Вашингтон, 1 мая, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном для его клуба пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Монреаль Канадиенс».

Gene J. Puskar/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Овечкин (10-я минута, в большинстве), Джейкоб Чикран (12-я), Том Уилсон (37-я, в большинстве) и Брэндон Дьюхейм (60-я). Автором единственного гола «Монреаля» стал Эмиль Хейнеман (43-я).

В результате этого счет в серии до четырех побед между «Вашингтоном» и «Монреалем» стал 4-1 в пользу «Кэпиталз», что позволило команде Овечкина выйти во второй раунд Кубка Стэнли, где она встретится с клубом «Каролина Харрикейнз».

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин обновил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ шайб (894), записав на свой счет 895-й гол. Матч «Кэпиталз» с командой «Нью-Йорк Айлендерс» прервали на 25 минут для празднования нового рекорда, в ходе церемонии Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского форварда «Кэпиталз» с рекордом. Он также выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее назвала рекорд игрока красивым. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Овечкин — великий русский хоккеист.