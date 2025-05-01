Москва, 1 мая, 2025, 07:57 — ИА Регнум. С 2 мая в России вводится уголовная ответственность для граждан, не сообщивших в правоохранительные органы о подготовке диверсии. Соответствующий закон опубликован на сайте правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В документе указано, что статья 205.6 Уголовного кодекса РФ дополнена пунктами 281, 281.1, 281.2, 281.3, касающимися диверсий. Теперь несообщение о таких преступлениях влечет уголовное наказание.

Как передавало ИА Регнум, нарушение закона предусматривает штраф до 100 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок за неинформирование о готовящихся преступлениях террористической направленности.

Законопроект предусматривает включение нормы о наказании за несообщение о лицах, которые готовят, совершают или совершили хотя бы одну диверсию.

В январе в Совете Федерации предложили замораживать счета и имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Из текста законопроекта следует, что решения о блокировке имущества будет принимать соответствующий межведомственный координационный орган при наличии «достаточных оснований».