Лондон, 1 мая, 2025, 07:42 — ИА Регнум. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению европейских «миротворческих сил» на Украине потерпел неудачу, сообщила газета The Times.

CNP/AdMedia/Global Look Press Кир Стармер

По данным издания, коалиция, которую Стармер рассчитывал создать для отправки «миротворцев» на Украину, распалась. Призывы Великобритании и Франции к другим странам Европы поддержать инициативу по обеспечению безопасности Украины после конфликта не встретили отклика, а провал плана был предсказуем с самого начала, отмечает издание.

«Сэр Кир закопал сам себя жесткой риторикой, прежде чем заняться дипломатией и военной беготней», — считает автор публикации.

Ранее данная газета писала, что Великобритания, скорее всего, пересмотрит планы по отправке войск на Украину из-за слишком высоких рисков. Британские власти вместо отправки военных планируют сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии, рассматриваются поставки техники и вооружения, обучение военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. В Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.

В минобороны Британии 6 апреля утверждали, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, пояснил министр.