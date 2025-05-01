В Британии заявили о провале плана Стармера по отправке военных на Украину
Times: план Стармера по размещению «миротворческих сил» на Украине провалился
Лондон, 1 мая, 2025, 07:42 — ИА Регнум. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению европейских «миротворческих сил» на Украине потерпел неудачу, сообщила газета The Times.
По данным издания, коалиция, которую Стармер рассчитывал создать для отправки «миротворцев» на Украину, распалась. Призывы Великобритании и Франции к другим странам Европы поддержать инициативу по обеспечению безопасности Украины после конфликта не встретили отклика, а провал плана был предсказуем с самого начала, отмечает издание.
«Сэр Кир закопал сам себя жесткой риторикой, прежде чем заняться дипломатией и военной беготней», — считает автор публикации.
Ранее данная газета писала, что Великобритания, скорее всего, пересмотрит планы по отправке войск на Украину из-за слишком высоких рисков. Британские власти вместо отправки военных планируют сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии, рассматриваются поставки техники и вооружения, обучение военнослужащих ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, 24 апреля военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. В Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.
В минобороны Британии 6 апреля утверждали, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, пояснил министр.