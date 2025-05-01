Москва, 1 мая, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Мошенники для похищения денег и личных данных пользователей начали создавать специальные туристические чаты в Telegram. Об этом 1 мая сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как поясняет ТАСС со ссылкой на специалистов ведомства, злоумышленники создают в популярном мессенджере так называемые туристические чаты. Это небольшие тематические сообщества по разным туристическим направлениям, странам, курортам или отелям. Аферисты представляются в чатах туристами или гидами, которые якобы ищут попутчиков для совместных поездок либо предлагают различные экскурсии.

Затем мошенники используют различные схемы обмана доверчивых граждан. Например, они могут попросить внести предоплату за поездку, а получив деньги, исчезают. Либо могут предложить авторизоваться на каком-нибудь сайте для оформления поездки, внести там персональные данные, которые потом похитят. При этом аферисты часто создают копии популярных сервисов, таких как «Яндекс. Путешествия» или OneTwoTrip, меняя одну букву в названии.

В МВД призывают граждан быть бдительными, не доверять незнакомым людям в Сети и советуют покупать туры только на проверенных сайтах, предварительно прочитав отзывы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России выделили пять самых распространенных, но при этом опасных ошибок, которые пользователи допускают при работе с браузерами. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что мошенники могут получить доступ к личным данным пользователя. Он посоветовал скачивать расширения только из проверенных магазинов приложений.

В марте эксперты рассказали, что браузер Chrome стал излюбленным инструментом мошенников, которые распространяют фальшивые расширения и крадут данные пользователей. Специалисты посоветовали устанавливать только те программы, которые действительно необходимы, а также установить антивирус с защитой от фишинга.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

1 апреля российский лидер подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.