Москва, 1 мая, 2025, 07:19 — ИА Регнум. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом 1 мая проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что по два украинских беспилотника были уничтожены над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

В ночь на 1 мая об отражении атаки украинских БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 30 апреля начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки на жилой сектор украинского беспилотника-камикадзе в Херсонской области.

В этот же день в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.