Москва, 1 мая, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Обвинение в государственной измене предъявило следствие владельцу банного комплекса в Крыму, который переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Как поясняет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, бизнесмен обвиняется в переводе денег на расчётный счёт, «имеющий отношение к Вооруженным силам Украины». Предприниматель арестован до конца мая, вину он не признал.

Мосгорсуд признал решение об аресте бизнесмена законным. Мужчина обратился к суду с просьбой отпустить его под залог в размере 500 тыс. рублей. В жалобе, поданной в апелляционную инстанцию, бизнесмен ссылался на проблемы со здоровьем. При этом, по словам адвоката, мужчина не намерен скрываться от следствия, он сдал свой загранпаспорт, предоставил доступ во все свои гаджеты и соцсети и активно сотрудничает со следствием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Ярославский областной суд приговорил 23-летнего местного жителя Евгения Ермилова к 20 годам исправительной колонии строгого режима, признав виновным в государственной измене и диверсии на железнодорожном объекте. Также суд взыскал с мужчины 500 тыс. рублей для компенсации нанесенного ущерба.

21 апреля суд приговорил двух жительниц Энергодара к 14 годам заключения в колонии строго режима за госизмену. Было установлено, что они переводили деньги на счета украинских силовых структур. Женщины признали вину и раскаялись в том, что совершили.

11 апреля суд в Орловской области приговорил к 7,5 года воспитательной колонии подростка, признанного виновным в госизмене и диверсии. Он по заданию главного управления разведки минобороны Украины поджег железнодорожный релейный шкаф.