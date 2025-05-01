Вашингтон, 1 мая, 2025, 06:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ватикане и призвал его заключить соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых, напомнив про силу и размеры России. Об этом политик-республиканец рассказал 30 апреля в интервью телеканалу News Nation.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Я говорил ему, что будет очень хорошо, если мы подпишем сделку. Потому что Россия намного больше и сильнее», — уточнил Трамп.

При этом американский лидер добавил, что подписанное в тот же день соглашение якобы позволит США получить экономическую выгоду, намного большую, чем 350 млрд долларов, которые, по словам Трампа, направила предыдущая администрация Белого дома на поддержку Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 30 апреля минфин США сообщил о подписании с Украиной соглашения по редким ископаемым. В рамках сделки будет создан инвестфонд по восстановлению Украины.

По словам министра финансов Скотта Бессента, достигнутое соглашение демонстрирует России «долгосрочную приверженность США мирному процессу, в центре которого находится суверенная Украина».

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко пояснила, что соглашение гарантирует, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. По её словам, украинское государство самостоятельно решает, где и какие ресурсы добывать, а недра остаются в собственности Украины.

Свириденко также уточнила, что такие компании, как «Укрнафта» и «Энергоатом», останутся в собственности Украины.

По данным агентства Bloomberg, сделка предоставит США привилегированный доступ к проектам по разработке природных ресурсов на Украине, включая нефть, графит, алюминий и природный газ.

28 марта британская газета The Times сообщила, что президент США Трамп презирает Зеленского, а также считает Украину слабым государством. В публикации также указано, что готовящаяся сделка по полезным ископаемым призвана с запасом вернуть американские миллиарды, ранее вложенные в Украину экс-президентом Джо Байденом.