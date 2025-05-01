Лондон, 1 мая, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, осознав сложность урегулирования конфликта между Россией и Украиной, рассматривает возможность выхода из мирных переговоров, сообщила британская газета The Times.

U. S. Air Force Дональд Трамп

По данным издания, Трамп, привыкший к сделкам в сфере недвижимости, столкнулся с тем, что прекращение военного конфликта на Украине требует гораздо больших усилий.

Как пишет автор публикации, в случае выхода США из переговорного процесса поставки американского оружия на Украину могут прекратиться примерно через шесть месяцев, что вызывает тревогу как в Киеве, так и в Европе.

Газета отмечает, что неопределенность вокруг продолжения военных поставок в случае отказа Трампа от участия в переговорах беспокоит лидеров Украины и европейских стран.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник США Кит Келлог 30 апреля в интервью Fox News заверил, что США не собираются выходить из переговоров в данный момент.

Вместе с этим в этот же день газета The Economist писала, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Ватикан на похороны папы римского упрашивал Трампа остаться в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс 29 апреля пригрозила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта при отсутствии прогресса на пути к миру. Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и завершения боевых действий.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия благодарна США за посредничество в урегулировании конфликта на Украине. При этом для разрешения кризиса Москве нужно будет заключать соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном. Это очень сложный вопрос, и решить его быстро не получится, но пока есть надежда, что старания американской стороны дадут результаты.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования украинского кризиса необходимо вывести все украинские формирования из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально признать воссоединение этих регионов с Россией. Помимо этого, киевский режим должен отказаться от идеи членства в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а санкции Запада против России должны быть отменены.