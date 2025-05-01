Минск, 1 мая, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Тела троих человек обнаружили белорусские пограничники в реке на границе с Литвой. Об этом 30 апреля сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии в Telegram-канале ведомства.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Литвы

Уточняется, что тела обнаружены днём 30 апреля гродненскими пограничниками в реке Котра, по которой проходит государственная граница с Литвой. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств гибели людей.

Литовская сторона проинформирована о данном инциденте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила в ноябре 2024 года белорусская погранслужба, с начала года белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей и Латвией более 60 избитых и покалеченных беженцев, которые пытались попасть на территорию ЕС. При этом 17 человек в результате жёстких действий польской и латвийской погранслужб скончались. После чего европейские пограничники их просто перебросили на территорию Белоруссии.