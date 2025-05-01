Киев, 1 мая, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Киевский режим придумал наградную систему, поощряющую убийства российских военнослужащих через начисление очков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно данным издания, украинские военные должны загружать в программу Army of Drones bonus видеозаписи, подтверждающие поражение целей российской армии. Вскоре эта система будет встроена в онлайн-платформу Brave 1 Market, где украинские военные смогут обменивать очки на экипировку и снаряжение. Фёдоров назвал платформу «аналогом Amazon», который позволит военным напрямую закупать технологии для фронта.

Politico уточняет, что за убийство российского солдата начисляется 6 очков, за повреждение танка — 20 очков, за его уничтожение — 40 очков, а за ликвидацию мобильной ракетной установки — 50 очков. Например, за 43 очка можно приобрести дрон «Баба-яга».

При этом Фёдоров в интервью цинично подытожил: уничтожаешь цель — получаешь очки — покупаешь дрон.

Подобные поощрительные «нововведения» вполне характерны для действующего на Украине режима. Так, ИА Регнум ранее сообщало, что в январе киевский режим объявил награду в размере 50 млн рублей за голову военного Вооружённых сил России Закарью Алиева, который в течение трёх недель удерживал опорный пункт украинской армии без еды и воды.

Украинские власти начали предпринимать русофобские шаги после госпереворота в 2014 году. В рамках этого в 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

В 2023 году издание Foreign Affairs писало, что Киев после начала специальной военной операции просил у Запада оружие, однако получил указание убивать как можно больше российских военных.

В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах. До этого городской совет Киева запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине в апреле пришел к выводу, что принятый на Украине закон «О национальных меньшинствах» от 2022 года дискриминирует русскоязычных.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что киевский режим вместе с хозяевами с Запада пытается уничтожить на Украине всё русское, однако у такой политики нет и не может быть будущего. Украинские власти пытались запретить русскую культуру в новых регионах РФ до их воссоединения с Россией, однако жители этих территорий сохранили родной язык.