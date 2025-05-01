Москва, 1 мая, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали с помощью корабля «Прогресс МС-30», чтобы предотвратить возможное столкновение с фрагментами космического мусора. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» со ссылкой на данные Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

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«По данным ЦНИИмаш, в 01:10 по Москве были включены двигатели корабля «Прогресс МС-30», которые проработали 212,79 с и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 м», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что после проведения манёвра период обращения МКС составил 92,89 минуты, наклонение орбиты — 51,66 градуса. Средняя высота орбиты достигла 418,74 км, минимальная — 417,86 км, максимальная — 438,05 км.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин во время беседы со студентами в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана рассказал о разных идеях завершения работы Международной космической станции. Глава государства не уточнил, какие именно варианты утилизации МКС существуют. При этом он отметил, что сотрудничество госкорпорации «Роскосмос» и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) остается важным для развития космонавтики.

В январе «Роскосмос» и NASA подписали новое дополнение к соглашению о полетах к МКС. Работа предусмотрена на период с 2025 по 2026 год.

12 апреля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что РФ и США договорились синхронизировать сроки по затоплению МКС. Он отметил, что на станцию летают совместные экипажи, а потому разрывать их будет некорректно. Совет главных конструкторов ракетно-космической корпорации «Энергия» счел возможным эксплуатировать МКС до 2028 года.