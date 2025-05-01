Вашингтон, 1 мая, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые 100 дней на посту главы государства он не совершил ни единой ошибки и не принял ни одного решения, которое понадобилось бы корректировать. Об этом политик сообщил 30 апреля в эфире телеканала NewsNation.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп 100 дней

"Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает" - так ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер пообещал, что в течение следующего года срана увидит огромные экономические победы, превосходящие все вероятные прогнозы.

"Сейчас, как я сказал, мы теряем миллиарды и миллиарды долларов на торговле. Мы собираемся зарабатывать миллионы и миллиарды долларов, но это требует времени. Это не происходит за одну ночь, но произойдет гораздо быстрее, чем люди думают", - добавил Трамп.

Подводя итоги своим первым ста дням на посту президента США, Трамп подчеркнул, что в истории США, по его мнению, никогда не было подобного результата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп заявил о своём недоверии к опросам общественного мнения, показывающим его непопулярность. По мнению американского лидера, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения страны находится на уровне 60%, а не 40%, как это пытаются показать организаторы «фальшивых опросов».

как показали результаты опроса компании Gallup, уровень поддержки Трампа вырос по сравнению с прошлым президентским сроком. Средний уровень одобрения работы Трампа в начале второго срока составил 45%. В ходе первого президентского срока Трампа, согласно опросам Gallup, его рейтинг одобрения составлял 41%, что на 19% ниже среднего показателя для американских лидеров с 1952 по 2020 год, который в первом квартале их срока достигал 60%.

Уровень доверия к экономическому курсу Трампа остаётся относительно низким — 44%. Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании участвовали 1006 жителей США старше 18 лет, представляющих все штаты. Погрешность выборки составила около 4%.

Трамп также назвал историческими достижения своей администрации в первые 100 дней пребывания у власти. Политик добавил, что он собрал команду профессионалов, которая приведёт страну к золотому веку.