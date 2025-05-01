Москва, 1 мая, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Неправильное вывешивание флагов во время майских праздников может привести к штрафам до 150 тысяч рублей, предупредил адвокат Олег Зернов.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Знамя Победы

По его словам, к майским праздникам россияне традиционно вывешивают флаг России, флаги регионов и копию Знамени Победы.

«Однако нужно быть бдительными, из-за ошибки можно столкнуться с административной ответственностью — за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — приводит «РИА Новости» слова Зернова.

Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном флаге РФ», при одновременном размещении флага России и флага субъекта РФ или муниципального образования триколор должен быть слева, если стоять лицом к флагам. При нечетном количестве флагов флаг РФ размещается в центре, при четном (более двух) — левее центра. Размер других флагов не должен превышать размер триколора, а их высота не может быть меньше.

Федеральный закон «О Знамени Победы» устанавливает, что копия знамени размещается по тем же правилам, что и флаги РФ, регионов, муниципалитетов, организаций или общественных объединений.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля юнармейцы в память о героизме советских воинов развернули масштабную копию Знамени Победы размером 65 на 35 м, а также 300-метровую георгиевскую ленту. Военно-патриотическая акция юнармейского движения «Молодежь против нацизма» прошла на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ в рамках III Международного антифашистского конгресса и объединила более 2 тыс. человек.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов. Российская Федерация (РСФСР) в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу, добавил он.

Днем ранее российский лидер отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.