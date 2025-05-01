Вашингтон, 1 мая, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Совет директоров компании по производству электромобилей Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту генерального директора. Об этом 30 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«Члены совета директоров обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla», — уточняется в публикации.

Поясняется, что решение совета директоров вызвано снижением стоимости акций Tesla и недовольством части инвесторов «фокусом Маска на Белом доме». По мнению инвесторов, Маск слишком много времени уделяет своей деятельности в качестве главы ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние американского предпринимателя Илона Маска в феврале впервые с начала 2025 года упало ниже $400 млрд. Из-за снижения стоимости акций Tesla оно составляет $394,6 млрд. С момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга упала на 27%.

Особенно резкое падение наблюдалось на фоне сообщений о сокращении объёмов продаж. Акции Tesla подешевели на 11%. По состоянию на 10 февраля ценные бумаги американской компании оценивались в $350,73 за акцию.

В марте несколько зажигательных взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в техасском Остине. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило о создании группы для расследования происшествий, связанных с Tesla. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила ранее, что власти считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы DOGE Илона Маска.

Сам миллиардер назвал терроризмом поджоги автомобилей и дилерских центров Tesla по всей стране. Протесты организовывает движение Tesla Takedown, его участники требуют от американцев продать автомобили и акции Tesla в знак несогласия с действиями Маска, в особенности с его работой на посту главы DOGE. Отмечается, что протестные акции состоялись в 90 шоурумах Tesla.