Совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска на посту гендиректора
Вашингтон, 1 мая, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Совет директоров компании по производству электромобилей Tesla начал поиск преемника Илона Маска на посту генерального директора. Об этом 30 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.
«Члены совета директоров обратились в несколько компаний по поиску руководителей, чтобы разработать формальный процесс поиска следующего генерального директора Tesla», — уточняется в публикации.
Поясняется, что решение совета директоров вызвано снижением стоимости акций Tesla и недовольством части инвесторов «фокусом Маска на Белом доме». По мнению инвесторов, Маск слишком много времени уделяет своей деятельности в качестве главы ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние американского предпринимателя Илона Маска в феврале впервые с начала 2025 года упало ниже $400 млрд. Из-за снижения стоимости акций Tesla оно составляет $394,6 млрд. С момента достижения исторического максимума в середине декабря цена ценных бумаг холдинга упала на 27%.
Особенно резкое падение наблюдалось на фоне сообщений о сокращении объёмов продаж. Акции Tesla подешевели на 11%. По состоянию на 10 февраля ценные бумаги американской компании оценивались в $350,73 за акцию.
В марте несколько зажигательных взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в техасском Остине. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило о создании группы для расследования происшествий, связанных с Tesla. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила ранее, что власти считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы DOGE Илона Маска.
Сам миллиардер назвал терроризмом поджоги автомобилей и дилерских центров Tesla по всей стране. Протесты организовывает движение Tesla Takedown, его участники требуют от американцев продать автомобили и акции Tesla в знак несогласия с действиями Маска, в особенности с его работой на посту главы DOGE. Отмечается, что протестные акции состоялись в 90 шоурумах Tesla.