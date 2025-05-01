Бразилиа, 1 мая, 2025, 04:55 — ИА Регнум. В возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница планеты — бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Конгрегацию сестер кармелиток из Порту-Алегри.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Монахиня, родившаяся 8 июня 1908 года, умерла в среду. Она считалась самым пожилым человеком на Земле после кончины в декабре 2024 года японки Томико Итооки, также прожившей 116 лет.

Как передавало ИА Регнум, Итооки скончалась 29 декабря 2024 года. Женщина, родившаяся 23 мая 1908 года, умерла от естественных причин в возрасте 116 лет. Титул самой пожилой женщины в мире перешёл к ней после кончины 20 августа 2024 года испанки Марии Браньяс Мореры, которая дожила до 117 лет. Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года.

До этого, 29 ноября, Guinness World Records сообщила, что старейшим мужчиной планеты стал 112-летний бразилец Жоау Мариньо Нето. Ранее он уже был признан старейшим мужчиной в Бразилии и Латинской Америке. Теперь он также является последним живым мужчиной, родившимся в 1912 году.

25 ноября в доме престарелых в Великобритании скончался старейший мужчина планеты Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет. Он родился 26 августа 1912 года. В апреле 2024 года Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной в мире после кончины венесуэльца Хуана Висенте Переса Моры, который дожил до 114 лет.