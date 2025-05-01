Хельсинки, 1 мая, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Береговая охрана Финляндии доложила о якобы спасении российского нефтяного танкера, который едва не сел в международных водах. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба финского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Уточняется, что инцидент якобы произошёл в районе маяка Кольбодегрунд, находящегося недалеко от Хельсинки. По данным береговой охраны, российское судно следовало в западном направлении, находясь рядом с опасной зоной, и при сохранении этого же курса через десять минут рисковало сесть на мель.

«После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно скорректировало курс и таким образом избежало мели», — пояснили в береговой охране.

Представители финского ведомства считают, что своевременное предупреждение помогло предотвратить возможное происшествие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что силы обороны Эстонии задержали у берегов острова Аэгна в Таллине танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в Россию. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар утверждает, что танкер находится под санкциями. По его словам, во время задержания выяснилось, что у судна нет флага какого-либо государства.

Парламент Эстонии планирует наделить силы обороны и военно-морской флот правом топить подозрительные торговые суда. Депутаты обсуждают возможность применять оружие к судам, в отношении которых возникли подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.

Издание Politico 10 февраля объявило, что страны Евросоюза планируют массово задерживать российские танкеры на Балтике. Отмечается, что члены ЕС намерены использовать международное право для захвата судов по экологическим или пиратским причинам, а также вносить изменения в национальное законодательство для создания новых барьеров Москве.

В публикации указано, что захват финскими властями российского танкера Eagle S в декабре 2024 года по подозрению в повреждении подводного кабеля в Балтийском море стал решающим моментом и поводом для открытия «нового фронта в теневой войне между Россией и коллективным Западом».

6 февраля помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что коллективный Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации и создаёт риски для безопасности судоходства и жизни людей. По его словам, захват судна Eagle S является пиратским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что обвинения РФ в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.