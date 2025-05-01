Москва, 1 мая, 2025, 04:26 — ИА Регнум. На марафоне «Знание. Первые» президент РФ Владимир Путин пообщался с 13-летним Никитой Гоголевым из Ставропольского края. Подросток прочитал отрывок из своего стихотворения, посвящённого Дню Победы.

Пресс-служба Кремля. Кадр из видео

Полная видеозапись участия президента в марафоне опубликована на сайте Кремля.

После выступления Путин предложил Никите сесть, на что тот ответил, что на Кавказе, где он родился и вырос, принято стоять, когда говорят старшие.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — ответил он на просьбу Путина.

Президент высоко оценил кавказские традиции, отметив, что они формируют характер жителей этого региона России.

«Надеюсь, что Вы будете дальше идти по этому пути. То, что мы все услышали, впечатляет, без всякого сомнения», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, во время выступления с посланием Федеральному собранию в прошлом году Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей. Российский лидер заявил, что Россия была и остаётся таким оплотом и её выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе. Путин также подчеркнул, что ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение как культура, традиция, история и нравственные устои. Главным предназначением семьи президент назвал рождение детей и продолжение рода.