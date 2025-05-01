Киев, 1 мая, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Украинский минкульт обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой установить место съёмок видеоклипа российской певицы Валерии. Об этом 30 апреля пишет «Страна. ua».

Василий Иванов ИА REGNUM Валерия

Уточняется, что внимание минкульта Украины привлекло видео, снятое для песни Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина», которую Валерия исполняет на фоне разрушенного города. Как пояснил украинский министр культуры Николай Точицкий, силовиков попросили установить место записи видео, так как есть подозрения, что находящаяся под санкциями певица пересекла украинскую границу. Если данный факт подтвердится, СБУ откроет уголовное производство.

При этом «Страна. ua», ссылаясь на неназванные российские СМИ, отмечает, что фоном для видеоклипа Валерии послужили декорации Брестской крепости, построенные в Троицком административном округе Москвы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) тайно обновила украинский паспорт. Для этого Лорак пришлось ехать за границу, поскольку в России нет посольства Украины.

Лорак живет в России с 2014 года. В марте 2022 года в Черновцах была демонтирована именная звезда певицы на Театральной площади. Кроме того, в отношении Лорак на Украине ввели санкции.